"Плачу і радію": лідер "Юркеш" з передової розчулив розмовою з сином

Фронтмен гурту "Юркеш" Юрко Юрченко змінив мікрофон та зброю, тож зараз перебуває на фронті, захищаючи Україну від російських загарбників. Нещодавно він поділився особливою розмовою з молодшим сином, яка розчулила не лише музиканта, а і його шанувальників.

Лідер популярного гурту "Юркеш" Юрко Юрченко з початку повномасштабного вторгнення вирішив поставити свою кар'єру на паузі та приєднався до лав ЗСУ, щоб захищати нашу країну від окупантів. Про свої нові будні та думки він розповідає у фейсбуці, де має майже 20 тисяч шанувальників. Нещодавно він передав діалог з молодшим сином Джастіном, якому виповнилось 10 років.

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Юрченко подзвонив своєму "бро", як називає сина, та спитав, що ж він хоче на день народження. Звісно ж, відповідь хлопця була "вертайся живим", що розчулило не лише батька, а й всіх прихильників творчості "Юркеш".

Плачу і радію, що маю таких діток! І мрію, щоб наступним поколінням ніколи вже не прийшлось робити тої брудної роботи, яку ми маємо зараз! Люблю! Обіймаю! Але подумай, що привезти тобі на день народження: ігрові навушники чи трофейного танка, – додав з гумором Юрченко, доповнивши емоційний допис фото зі своїми дітьми.

Юрко Юрченко з дітьми: Джулією, Джорджем і Джастіном (наймолодший) / facebook.com/Yurcash

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