"Я почувався безпорадним і винним": Шевченко відверто написав про війну в Україні

Відомий український футболіст Андрій Шевченко чесно розповів про те, як дізнався про початок війни, а також закликав світ не забувати про українців, які борються за життя.

Легенда українського футболу Андрій Шевченко згадав перший день повномасштабної війни та звернувся до світу у відвертій статті для The Players' Tribune. Колишній спортсмен розповів, що прокинувся о 3:30 ранку від дзвінка своєї матері і одразу зрозумів, що щось трапилось.

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Я думаю, що в той момент, коли побачив телефон, частина мене вже знала. Ніколи не забуду цю дату: 24 лютого 2022 року. Кілька тижнів всі хвилювались, але ніхто з нормальних людей не міг прийняти те, що могло трапитись... Мама плакала, коли розповідала, що відчула, як її будинок затрусився від вибухів. Ми увімкнули новини, і ось воно. Війна. В Україні. Час ніби зупинився. Я почувався таким безпорадним та винним. Я мав бути у Києві, – зізнався Шевченко.

Він пояснив, що за кілька днів до цього був день народження його матері, тож родина планувала зібратись на вечерю з кількома друзями. Український нападник навіть забронював рейс на 19 лютого, але через паперову роботу у Великобританії змінив рейс на 26.

Шевченко також закликає людей з різних країн не мовчати про війну та продовжувати звертати увагу на те, що чинять в Україні російські загарбники. Хоч завдяки неймовірній стійкості української армії та реакції демократичного світу деякі люди повертаються у домівки і навіть відновлено футбольний сезон, але війна триває.

Ми боремося за нормальне життя. Та це не кінець. Не час перемикати канал. 24 лютого у нас не було часу подумати чи посумувати, тільки шок. Але зараз ми все це відчуваємо. Біль та руйнування. Не відводьте погляд. Не обманюйтесь, це може трапитись будь-де. Це стосується кожного. Це боротьба не лише за Україну, а й за всю демократію, – наголосив Шевченко.

Він додав, що двічі повертався додому у рамках співпраці з фондом Good Foundation та ініціативою Зеленського United24 та бачив реальність.

Можливо, ви читаєте це, думаючи, що ви в безпеці, що це просто якесь далеке місце і вас це не торкнеться. Можливо, ще зовсім недавно чимало людей в Україні думали так само. Правда у тому, що світ не працює таким чином. Це може відбуватись знову і знову, якщо ми не засвоїмо урок та не об'єднаємось, – підкреслив футболіст.

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