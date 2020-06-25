Пиво Guinness через пандемію стало добривом

Компанія Guinness також постраждала через пандемію коронавірусу, адже не було кому пити пиво. Зате це спиртне стало чудовим варіантом добрива.

Пивоварня Guinness, яка відомим спиртним напоєм з присмаком кави, на карантині змінила своїх споживачів. Річ у тому, що пандемія зачинила двері барів та ресторанів майже по всьому світу, тож компанії довелось прийняти складне рішення та знайти спосіб позбуватись пива, щоб воно не псувалось.

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Тому глава виробництва Айдан Кроу вирішив не рахувати, скільки через карантин люди не випили пива, щоб не розплакатись. А сотні тисяч металевих бочок пива (в одній такі від 20 до 60 літрів) віддали на добриво для верб та ялинок. Ще частина пішла на компостування, а також у якості ресурсу для створення біогазу.

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