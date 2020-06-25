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Коронавірус Карантин ЗНО

Пиво Guinness через пандемію стало добривом

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Пиво Guinness через пандемію стало добривом - фото 1

Компанія Guinness також постраждала через пандемію коронавірусу, адже не було кому пити пиво. Зате це спиртне стало чудовим варіантом добрива.

Пивоварня Guinness, яка відомим спиртним напоєм з присмаком кави, на карантині змінила своїх споживачів. Річ у тому, що пандемія зачинила двері барів та ресторанів майже по всьому світу, тож компанії довелось прийняти складне рішення та знайти спосіб позбуватись пива, щоб воно не псувалось.

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Тому глава виробництва Айдан Кроу вирішив не рахувати, скільки через карантин люди не випили пива, щоб не розплакатись. А сотні тисяч металевих бочок пива (в одній такі від 20 до 60 літрів) віддали на добриво для верб та ялинок. Ще частина пішла на компостування, а також у якості ресурсу для створення біогазу.

Пиво Guinness через пандемію стало добривом - фото 412293

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Джерело: ЙОД
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