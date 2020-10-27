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Північне небо: дивіться трейлер нового фільму з Джорджем Клуні
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Netflix виклав у мережу офіційний трейлер фантастичного фільму "Північне небо" ("The Midnight Sky"). Це новий режисерський проект актора Джорджа Клуні. Дивіться ролик на Радіо МАКСИМУМ!
Разом з Джорджем Клуні на екрані з'являться Фелісіті Джонс, Девід Ойелоуо, відомий завдяки ролі у "Лінкольні" Стівена Спілберга, Кайл Чендлер, Деміан Бічір і Тіффані Бун.
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Основою для сюжету картини став роман американської письменниці Лілі Брукс-Долтон "Good Morning, Midnight".
Північне небо – дивіться трейлер нового фільму з Джорджем Клуні:
"Ця постапокаліптична історія присвячена одинокому вченому Августину (Клуні), що перебуває в Арктиці, який намагається перешкодити Саллі (Джонс) і її колегам-астронавтам повернутися додому на Землю, де сталася таємнича глобальна катастрофа", – йдеться в описі трейлера на ютуб-каналі Netflix.
Прем'єра "Північного неба" запланована на 23 грудня.
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