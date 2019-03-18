Південну Корею заполонюють квітучі вишні: атмосферні фото

Весна не лише приносить більше сонця та зелені, а й перетворює деякі країни у справжні райські куточки для туристів. У Південній Кореї невдовзі почнеться цвітіння вишні, яке заворожує. Зацініть!

Знайомтесь, Джеймс Лукіан МакКовн (JL McKown) – американець, який кілька років перебрався до столиці Південної Кореї Сеулу. Тут чоловік почав викладати англійську мову, але так захопився незвичайною красою нової країни та її особливостями життя, що почав займатись фотографією. Відтак, останні два роки МакКовн не лише допомагає людям з мовним бар'єром, а й показує найатмосферніші місця Сеула.

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"Щовесни у Кореї починаються красиві цвітіння вишні, які покривають всю країну рожево-білою периною", – відзначив чоловік, поділившись затишними знімками торішнього квіткового сезону.

Джерело всіх фото: boredpanda.com/author/jl_mckown

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