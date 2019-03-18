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Південну Корею заполонюють квітучі вишні: атмосферні фото

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Як у Південній Кореї цвітуть вишні - фото 1
Як у Південній Кореї цвітуть вишні / instagram.com/jameslucian

Весна не лише приносить більше сонця та зелені, а й перетворює деякі країни у справжні райські куточки для туристів. У Південній Кореї невдовзі почнеться цвітіння вишні, яке заворожує. Зацініть!

Знайомтесь, Джеймс Лукіан МакКовн (JL McKown) – американець, який кілька років перебрався до столиці Південної Кореї Сеулу. Тут чоловік почав викладати англійську мову, але так захопився незвичайною красою нової країни та її особливостями життя, що почав займатись фотографією. Відтак, останні два роки МакКовн не лише допомагає людям з мовним бар'єром, а й показує найатмосферніші місця Сеула.

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"Щовесни у Кореї починаються красиві цвітіння вишні, які покривають всю країну рожево-білою периною", – відзначив чоловік, поділившись затишними знімками торішнього квіткового сезону.

Південну Корею заполонюють квітучі вишні: атмосферні фото - фото 315007

Південну Корею заполонюють квітучі вишні: атмосферні фото - фото 315008

Південну Корею заполонюють квітучі вишні: атмосферні фото - фото 315009

Південну Корею заполонюють квітучі вишні: атмосферні фото - фото 315010

Південну Корею заполонюють квітучі вишні: атмосферні фото - фото 315011

Південну Корею заполонюють квітучі вишні: атмосферні фото - фото 315012

Південну Корею заполонюють квітучі вишні: атмосферні фото - фото 315015

Південну Корею заполонюють квітучі вишні: атмосферні фото - фото 315013

Південну Корею заполонюють квітучі вишні: атмосферні фото - фото 315014

Південну Корею заполонюють квітучі вишні: атмосферні фото - фото 315016

Південну Корею заполонюють квітучі вишні: атмосферні фото - фото 315017

Південну Корею заполонюють квітучі вишні: атмосферні фото - фото 315018

Південну Корею заполонюють квітучі вишні: атмосферні фото - фото 315019

Південну Корею заполонюють квітучі вишні: атмосферні фото - фото 315020

Південну Корею заполонюють квітучі вишні: атмосферні фото - фото 315021

Джерело всіх фото: boredpanda.com/author/jl_mckown

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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