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Коронавірус Карантин 1 вересня

Південний парк випустив спецвипуск, присвячений пандемії коронавірусу

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Спецвипуск називатиметься Пандемія прийшла у Південний парк - фото 1
Спецвипуск називатиметься Пандемія прийшла у Південний парк

Було б дивно, якби творці популярного мультсеріалу "Південний парк" не присвятили бодай один епізод пандемії коронавірусу. Тепер же стало відомо про спецвипуск, присвячений COVID-19. Розповідаємо, що покажуть у ньому та коли він вийде.

Телеканал Comedy Central випустив трейлер спеціального епізоду "Південного парку", присвяченого пандемії коронавірусу, на своєму ютуб-каналі.

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Творці підписали трейлер так: "Пандемія прийшла в Південний парк". У ролику показано, як мешканці справляються з епідемією, пересуваються містом і носять спеціальні прозорі екрани для захисту від COVID-19.

Південний парк: дивіться трейлер спецвипуску, присвяченого коронавірусу

Вихід спеціального годинного епізоду запланований на 1 жовтня на 3:00 за київським часом. Зазначимо, що наразі не відомо, коли стартує наступний, 24-й сезон популярного мультсеріалу. Останній епізод попереднього сезону випустили ще у грудні минулого року.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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