Пісня з серіалу Маршрути долі 2019: текст саундтреку від СКАЙ

На каналі 1+1 виходить новий український серіал "Маршрути долі". Саундтреком до стрічки стала пісня гурту СКАЙ – "Мелодія серця". Слухайте онлайн композицію та вчіть слова разом з нами!

В основу драматичного серіалу "Маршрути долі" покладені реальні історії українців. Сюжет розповідає про водія Сергія, який перевозить людей через лінію розмежування між тимчасово окупованими українськими районами та підконтрольною територією. У результату вибуху головний герой втрав сім'ю та пам'ять. Щоб впоратися із власною трагедією, чоловік допомагає місцевим жителям здолати відстань, яка відділяє їх від родин.

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Саундтрек серіалу – пісня "Мелодія серця" від гурту СКАЙ – передає всі почуття героїв. Чуттєва та прониклива композиція ілюструє складну життєву ситуацію, у якій опинився Сергій та його супутники.

Слухати онлайн пісню "Мелодія серця" до серіалу Маршрути долі:

Текст і слова саундтреку "Мелодія серця"

Забрала ти мої сни.

Забрала аж до весни.

Не змогла перенести.

Що знала...

Не варто було іти.

Не варто було, прости.

Занадто стало химерних історій.

Приспів:

Вітер скаже мені.

Чом ти так довго в моєму сні.

Ніжно танцюєш під мою мелодію серця.

Якщо ти можеш - прости.

Очі хустинкою лагідно втри.

Сядь і мені заспівай мелодію серця...

Я знаю, але мовчу.

Глибоко у собі кричу.

Про те, як все могло бути інакше.

Та тільки як бачу тебе.

Твій погляд лікує мене.

Твій дотик пришвидшує мій пульс.

Приспів (2).

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