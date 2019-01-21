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Пісня з серіалу Маршрути долі 2019: текст саундтреку від СКАЙ

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СКАЙ виконав саундтрек до Маршрути долі - фото 1
СКАЙ виконав саундтрек до Маршрути долі

На каналі 1+1 виходить новий український серіал "Маршрути долі". Саундтреком до стрічки стала пісня гурту СКАЙ – "Мелодія серця". Слухайте онлайн композицію та вчіть слова разом з нами!

В основу драматичного серіалу "Маршрути долі" покладені реальні історії українців. Сюжет розповідає про водія Сергія, який перевозить людей через лінію розмежування між тимчасово окупованими українськими районами та підконтрольною територією. У результату вибуху головний герой втрав сім'ю та пам'ять. Щоб впоратися із власною трагедією, чоловік допомагає місцевим жителям здолати відстань, яка відділяє їх від родин.

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Саундтрек серіалу – пісня "Мелодія серця" від гурту СКАЙ – передає всі почуття героїв. Чуттєва та прониклива композиція ілюструє складну життєву ситуацію, у якій опинився Сергій та його супутники.

Слухати онлайн пісню "Мелодія серця" до серіалу Маршрути долі:

Текст і слова саундтреку "Мелодія серця"

Забрала ти мої сни.
Забрала аж до весни.
Не змогла перенести.
Що знала...
Не варто було іти.
Не варто було, прости.
Занадто стало химерних історій.

Приспів:
Вітер скаже мені.
Чом ти так довго в моєму сні.
Ніжно танцюєш під мою мелодію серця.
Якщо ти можеш - прости.
Очі хустинкою лагідно втри.
Сядь і мені заспівай мелодію серця...

Я знаю, але мовчу.
Глибоко у собі кричу.
Про те, як все могло бути інакше.
Та тільки як бачу тебе.
Твій погляд лікує мене.
Твій дотик пришвидшує мій пульс.

Приспів (2).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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