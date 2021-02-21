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Пісня про рушник: як українська пісня Андрія Малишка звучить різними мовами

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Андрій Малишко "Пісня про рушник" - фото 1
Андрій Малишко "Пісня про рушник"

21 лютого відзначають Міжнародний День рідної мови. З цієї нагоди пропонуємо вам послухати українську пісню, яку переклали та заспівали закордонні музиканти. Оцініть іншомовні варіанти "Пісні про рушник"!

Андрій Малишко у 1958 році написав свою "Пісню про рушник", а музику до неї створив Платон Майборода. Крізь роки цю пісню не забули, а навіть навпаки – її вважають ледь не народною. Також її знають під назвою "Рідна мати моя" й співають досі.

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Андрій Малишко – Пісня про рушник. Текст вірша

Рідна мати моя, ти ночей не доспала,
Ти водила мене у поля край села,
I в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,
I рушник вишиваний на щастя дала.
I в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,
I рушник вишиваний на щастя, на долю дала.

Хай на ньому цвіте росяниста доріжка,
I зелені луги, й солов'їні гаї,
I твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,
I засмучені очі хороші твої.
I твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,
I засмучені очі хороші блакитні твої.

Я візьму той рушник, простелю наче долю,
В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров.
I на тім рушничкові оживе все знайоме до болю –
I дитинство, й розлука, і вірна любов.
I на тім рушничкові оживе все знайоме до болю –
I дитинство, й розлука, й твоя материнська любов.

"Пісня про рушник" українською мовою

"Рідна мати моя" – слухайте пісню Андрія Малишка у виконанні Олександра Пономарьова:

"Рідна мати моя" англійською мовою

"Пісня про рушник" – слухайте українську пісню англійською:

"Пісня про рушник" китайською мовою

"Рідна мати моя" – слухайте українську пісню Андрія Малишка у виконанні китайського хору:

"Рідна мати моя" польською мовою

"Пісня про рушник" – слухайте українську пісню у виконанні польських співаків:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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