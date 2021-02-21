Пісня про рушник: як українська пісня Андрія Малишка звучить різними мовами

21 лютого відзначають Міжнародний День рідної мови. З цієї нагоди пропонуємо вам послухати українську пісню, яку переклали та заспівали закордонні музиканти. Оцініть іншомовні варіанти "Пісні про рушник"!

Андрій Малишко у 1958 році написав свою "Пісню про рушник", а музику до неї створив Платон Майборода. Крізь роки цю пісню не забули, а навіть навпаки – її вважають ледь не народною. Також її знають під назвою "Рідна мати моя" й співають досі.

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Андрій Малишко – Пісня про рушник. Текст вірша

Рідна мати моя, ти ночей не доспала,

Ти водила мене у поля край села,

I в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,

I рушник вишиваний на щастя дала.

I в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,

I рушник вишиваний на щастя, на долю дала.



Хай на ньому цвіте росяниста доріжка,

I зелені луги, й солов'їні гаї,

I твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,

I засмучені очі хороші твої.

I твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,

I засмучені очі хороші блакитні твої.



Я візьму той рушник, простелю наче долю,

В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров.

I на тім рушничкові оживе все знайоме до болю –

I дитинство, й розлука, і вірна любов.

I на тім рушничкові оживе все знайоме до болю –

I дитинство, й розлука, й твоя материнська любов.

"Пісня про рушник" українською мовою

"Рідна мати моя" – слухайте пісню Андрія Малишка у виконанні Олександра Пономарьова:

"Рідна мати моя" англійською мовою

"Пісня про рушник" – слухайте українську пісню англійською:

"Пісня про рушник" китайською мовою

"Рідна мати моя" – слухайте українську пісню Андрія Малишка у виконанні китайського хору:

"Рідна мати моя" польською мовою

"Пісня про рушник" – слухайте українську пісню у виконанні польських співаків:

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