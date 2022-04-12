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Пісня "Hey Hey Rise Up" Pink Floyd та Хливнюка очолила хіт-паради майже у 25 країнах світу

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Пісня "Hey Hey Rise Up" Pink Floyd та Хливнюка очолила хіт-паради майже у 25 країнах світу - фото 1

Пісня "Hey Hey Rise Up", яку легендарний гурт Pink Floyd записав з фронтменом Бумбоксу Андрієм Хливнюком, усього за день увірвалася на перші рядки чартів iTunes. Лідирує трек у 24 країнах світу.

Pink Floyd через 28 років знову опинилися на вершинах світових хіт-парадів. На цей раз вони відзначилися спільним треком "Hey Hey Rise Up" з вокалістом гурту Бумбокс Андрієм Хливнюком.

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В основу пісні лягла українська композиція "Ой, у лузі червона калина", яка зазвучала по-новому в реаліях війни. Її виконав Хливнюк посеред центру Києва, і сингл вмить став символом опору та боротьби народу України за свою незалежність на свободу.

Цікавий факт: Pink Floyd не випускали нового матеріалу з 1994 року.

У яких країнах "Hey Hey Rise Up" посідає перший рядок в iTunes

  1. США
  2. Великобританія
  3. Франція
  4. Німеччина
  5. Нідерланди
  6. Бельгія
  7. Австралія
  8. Канада
  9. Польща
  10. Чехія
  11. Фінляндія
  12. Греція
  13. Італія
  14. Литва
  15. Люксембург
  16. Мальта
  17. Парагвай
  18. Португалія
  19. Нова Зеландія
  20. Норвегія
  21. Румунія
  22. Словаччина
  23. Південна Африка
  24. Швеція.

З огляду на те, що зібрані від релізу гроші йдуть на допомогу Україні, здається, все вийшло чудово. Дуже дякуємо Pink Floyd і особисто Девіду Гілмору, – написали українські музиканти з гурту Бумбокс.

Pink Floyd – Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox): дивіться кліп онлайн

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