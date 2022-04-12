Пісня "Hey Hey Rise Up" Pink Floyd та Хливнюка очолила хіт-паради майже у 25 країнах світу

Пісня "Hey Hey Rise Up", яку легендарний гурт Pink Floyd записав з фронтменом Бумбоксу Андрієм Хливнюком, усього за день увірвалася на перші рядки чартів iTunes. Лідирує трек у 24 країнах світу.

Pink Floyd через 28 років знову опинилися на вершинах світових хіт-парадів. На цей раз вони відзначилися спільним треком "Hey Hey Rise Up" з вокалістом гурту Бумбокс Андрієм Хливнюком.

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В основу пісні лягла українська композиція "Ой, у лузі червона калина", яка зазвучала по-новому в реаліях війни. Її виконав Хливнюк посеред центру Києва, і сингл вмить став символом опору та боротьби народу України за свою незалежність на свободу.

Цікавий факт: Pink Floyd не випускали нового матеріалу з 1994 року.

У яких країнах "Hey Hey Rise Up" посідає перший рядок в iTunes

США Великобританія Франція Німеччина Нідерланди Бельгія Австралія Канада Польща Чехія Фінляндія Греція Італія Литва Люксембург Мальта Парагвай Португалія Нова Зеландія Норвегія Румунія Словаччина Південна Африка Швеція.

З огляду на те, що зібрані від релізу гроші йдуть на допомогу Україні, здається, все вийшло чудово. Дуже дякуємо Pink Floyd і особисто Девіду Гілмору, – написали українські музиканти з гурту Бумбокс.

Pink Floyd – Hey Hey Rise Up (feat. Andriy Khlyvnyuk of Boombox): дивіться кліп онлайн

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