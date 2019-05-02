Пісня без імені: трейлер фільму з Каннського кінофестивалю

Чорно-біла іспаномовна картина розповідає про викрадення новонародженої дитини в Перу в 1980-х роках. Цей сюжет навіяний реальними подіями.

Це фільм з позаконкурсної програми Каннського кінофестивалю.

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Вийшов перший трейлер фільму "Пісня без імені" / "Canción sin nombre". Стрічка візьме участь у позаконкурсній програмі Каннського кінофестивалю "Двотижневик режисерів" / "Quinzaine des Réalisateurs". Незалежна секція проходить паралельно з фестивалем – з 15 по 25 травня. Поставила фільм Меліна Леон. Вона перша жінка-режисер з Перу, яка бере участь в Каннському кінофестивалі.

Дії фільму відбуваються в 1988 році. Стрічка розповідає про сімейну пару, яка переїхала з маленького міста в Ліму, столицю Перу. Вагітна головна героїня звертається за допомогою до фонду "Сан-Беніто", який обіцяє надати безкоштовне медичне супроводження при пологах. Відразу після того, як жінка народжує дівчинку, дитину викрадають співробітники фонду. У розпачі пара звертається в поліцію, проте правоохоронці не діють. Тоді мати приходить в офіс місцевої газети й просить журналістів допомогти їй. Молодий репортер починає розслідування та обіцяє жінці знайти її вкрадену дитину.

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