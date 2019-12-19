Оце так мандаринка: оголена alyona alyona показала нове фото

Популярна українська хіп-хоперка alyona alyona потішила фанатів святковим фото у "костюмі" мандаринки. Нова зірка має чудове почуття гумору!

Відома українська реперка alyona alyona тішить фанатів не лише крутими треками, а й своїм профілем в соцмережі Instagram. Там виконавиця часто ділиться креативними знімками та своїми думками про все. Зважаючи на зимову пору, Альона вирішила поділитись "мандариновим" фото.

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"Шось погода зовсім не новорічна: хворіють всі і снігу немає. Добре, що мандаринок повні прилавки. Хто любить уже почищені?", – написала під пікантним кадром хіп-хоперка. Навіть Монатік та Світлана Тарабарова не втримались, щоб не залишити захоплені коментарі.

instagram.com/alyona.alyona.official

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