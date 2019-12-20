Забирай: alyona alyona несподівано випустила спільний кліп із Джамалою

alyona alyona та Джамала здивували шанувальників дуетом! Попри те, що зірки працюють у різних жанрах, вони вирішили об'єднатись та заспівати про актуальну тему – хейт в мережі. Зацініть їхній новий хіт і кліп "Забирай".

За словами alyona alyona, зазвичай люди в соцмережах дуже відрізняються від того, які вони в житті. "Не судіть, і не судимі будете", – закликає співачка.

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Джамала додає, що кібербулінгу піддаються як артисти, так і звичайні люди. "Коментарі в соцмережах можуть боляче поранити, особливо, якщо це не критика, а образи. Адже ніхто з хейтерів ніколи не посмів би сказати все це в очі, а написати в соцмережах – легко і просто. Тому ми з alyona alyona присвятили "Забирай" темі хейту в інтернеті. Вона про диванних критиків, про людей, які заповнюють свою внутрішню порожнечу ненавистю і люттю, живуть чужим життям онлайн", – наголошує співачка.

Живіть і любіть одне одного офлайн. Поки ви витрачаєте час, залишаючи негативні коментарі чужій вам людині, нехай навіть і дуже відомій, у цей момент підтримка і любов потрібні вашим близьким людям. Цінуйте їх! – підсумовує Джа.

Ми цілком згодні зі словами зірок та пропонуємо подивитись їхній кліп ЗАБИРАЙ:

Діліться враженнями від нового хіта alyona alyona і Джамали!

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