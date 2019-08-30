Пісні на Перший дзвоник для першокласників і учнів старших класів

Перший дзвоник у школах пролунає для всіх школярів уже в перші дні вересня. У цей день першокласники попрощаються із дитинством й відкриють двері школи, а передати зворушливість моменту зможуть саме українські пісні.

Цьогоріч Перший дзвоник традиційно пролунає в перші дні вересня. Усі школи в Україні святкуватимуть урочисту подію – День Знань – з віршами та піснями. До вашої уваги найкращі пісні про Перший дзвоник на українській мові, які має знати кожен учень!

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Найкращі пісні на Перший дзвоник

Нумо вчити тексти пісень разом, які нагадають і вам про шкільні роки.

Перший Дзвоник

Текст пісні

Рано-ранесенько встану, як ніколи,

Зайчики сонячні грають у вікні.

Так мені весело, бо іду до школи

І співаю радісні пісні!

Приспів:

Перший дзвоник,

Перший дзвоник пролунає –

Переливи, переливи золоті!

Я сьогодні,

Я сьогодні починаю

Першу стежку у житті!

Травами, росами вкрилися доріжки,

Ляльку й ведмедика дома залишу,

Стануть слухняними зошити і книжки,

Перше слово "мама" напишу!

Приспів

Вчительку лагідно я візьму за руку,

Мама хвилюється, я їй посміхнусь!

Підемо ми разом у світи науки,

Разом я нічого не боюсь!

Приспів

Перший Дзвоник – слухати онлайн пісню і дивитися відео:

Діти-квіти

Сьогодні уві сні я бачила казкову чарівницю, але вона пішла… Мабуть, їй потрібно встигнути до ранку обійти всіх дітей у світі і подарувати їм радість…

Постукає щастя у нашу оселю

І тато і мама хай будуть веселі

Всім янгол на небі нехай посміхнеться

З веселої пісні новий день почнеться.

Я поки дитина дорослою стану

Збудую країну чудовую саму

Я всім подарую зірки прямо з неба

Хай люди радіють нам цього так треба-а-а-а

Приспів:

Діти-квіти, діти-квіти

Будем сонечку радіти

Ми здійсним країни мрії

Хай збуваються надії. (2)

Хай місяць на небі свої таємниці

Сховає в піснях нічной чарівниці

Хай кожна дитина в країні казковій

Від серця до серця складе шлях зірковий

Приспів

Діти-квіти, діти-квіти

Ми перлинки в морі світла

Ми живем в країні щастя

Хай лишають нас нещастя-а-а-а

Приспів

Діти-квіти, діти-квіти

Ми перлинки в морі світла

Ми живем в країні щастя

Хай лишають нас нещастя-а-а-а

Україна – це наша країна щастя,

Хай збуваються мрії!

Діти-квіти – слухати онлайн пісню і дивитися відео:

Сучасні пісні на Перший дзвоник (11 і 9 клас)

Звісно, що найбільш трепетним свято першого дзвоника буде саме для випускників, адже вони прощаються із дитинством та дякують учителям за шкільні роки.

Рідна школа

Дзвенить осінній вальс, він знову кличе вас,

І знову ми несем до школи квіти.

А сонце золоте всміхається до нас,

Дарує ласку бабиного літа.

Приспів:

Це наша школа, рідна школа,

Дитинства нашого земля,

її не зрадимо ніколи,

Бо ми – одна сім'я. (2)

А осінь за вікном наспівує пісні,

Доріжки в школу листям замітає.

І добрі очі наших, рідних вчителів,

Усе життя нам душі зігрівають.

Приспів

Рідна школа – слухати онлайн пісню і дивитися відео:

Пісня 11-класників на Перший Дзвоник

Отак непомітно скінчилося літо,

Останні канікули наші відлетіли вдаль.

Знов школа скликає, та серце чомусь завмирає,

Свято і всі всміхаються, тільки дитинства жаль.

Приспів:

День-делень, день-делень, день-делень, дзеленчить дзвінок,

І мені він нагадує рідних друзів моїх,

Першу вчительку і перший мій клас.

День-делень, день-делень, день-делень, дзеленчить дзвінок,

І директор наш своєю владою,

Привітає усіх, на урок запросить нас.

Нелегко із нами, Анно Миколаївно, мамо,

Все вмить завмирає, як заходите в клас ви з любов'ю в душі.

Ми все розумієм, ми не підвести Вас мрієм,

Кожне Ваше важливе слово напуває, як землю дощі.

Ми з Вами цей рік пройдемо, усі ЗНО складемо,

Щоб про наших учителів лиш добрі слова почуть.

Ми вдячні Вам щиро, Ви дозволяєте відчуть в себе віру,

Ідемо усі ми разом в майбутнього світлу путь.

Пісні на останній дзвоник для 1 і 4 класу

Першокласники та четвертокласники вітаються зі школою та новими вчителями.

Перший клас

Дзвоник все

"Дзелень! Дзелень!" -

Кличе нас до школи,

Не забудемо цей день

У житті ніколи.

Приспів:

Перший раз у перший клас -

Зустрічає школа нас,

Ми ідем у перший клас -

Вже чекає школа нас!

Друзів стільки навкруги -

Всі радіють з нами:

І бабусі, й татусі,

І, звичайно, мами!

Приспів

Перший раз у перший клас

Дзілінь, дзілінь, а ну-мо, дітвора,

Дзілінь, дзілінь, до школи всім пора.

Приспів:

Світить сонечко для нас, журавлі курличуть,

Перший раз у перший клас рідний дзвоник кличе.

Дзілінь, дзілінь, лунає там і тут,

Дзілінь, дзілінь, до школи всі ідуть.

Приспів.

Дзілінь, дзілінь, усмішка на вустах,

Дзілінь, дзілінь, портфелики в руках.

Приспів. двічі.

Перший раз у перший клас – слухати онлайн пісню і дивитися відео:

Пісня першокласника

Перший раз у перший клас

Ми йдемо охоче,

Ніжним голосом для нас

Продзвенів дзвіночок.

І сміється в небесах

Сонце, як ніколи,

В мами сльози на очах –

Я іду до школи. (2)

Приспів:

А у школі, а у школі

Є веселка кольорова,

І найкраща в цілім світі –

Перша вчителька моя.

А у школі, а у школі

Не сумуємо ми ніколи,

Бо учора – дошкільнята,

А тепер – одна сім'я!

Прощавайте іграшки,

Гомінкий садочок,

Кличе в класи дітлахів

Золотий дзвіночок.

І сміється в небесах

Сонце, як ніколи,

В мами сльози на очах –

Я іду до школи. (2)

Приспів

Пісня першокласника – слухати онлайн пісню і дивитися відео:

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