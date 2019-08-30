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Пісні на Перший дзвоник для першокласників і учнів старших класів
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Перший дзвоник у школах пролунає для всіх школярів уже в перші дні вересня. У цей день першокласники попрощаються із дитинством й відкриють двері школи, а передати зворушливість моменту зможуть саме українські пісні.
Цьогоріч Перший дзвоник традиційно пролунає в перші дні вересня. Усі школи в Україні святкуватимуть урочисту подію – День Знань – з віршами та піснями. До вашої уваги найкращі пісні про Перший дзвоник на українській мові, які має знати кожен учень!
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Найкращі пісні на Перший дзвоник
Нумо вчити тексти пісень разом, які нагадають і вам про шкільні роки.
Перший Дзвоник
Текст пісні
Рано-ранесенько встану, як ніколи,
Зайчики сонячні грають у вікні.
Так мені весело, бо іду до школи
І співаю радісні пісні!
Приспів:
Перший дзвоник,
Перший дзвоник пролунає –
Переливи, переливи золоті!
Я сьогодні,
Я сьогодні починаю
Першу стежку у житті!
Травами, росами вкрилися доріжки,
Ляльку й ведмедика дома залишу,
Стануть слухняними зошити і книжки,
Перше слово "мама" напишу!
Приспів
Вчительку лагідно я візьму за руку,
Мама хвилюється, я їй посміхнусь!
Підемо ми разом у світи науки,
Разом я нічого не боюсь!
Приспів
Перший Дзвоник – слухати онлайн пісню і дивитися відео:
Діти-квіти
Сьогодні уві сні я бачила казкову чарівницю, але вона пішла… Мабуть, їй потрібно встигнути до ранку обійти всіх дітей у світі і подарувати їм радість…
Постукає щастя у нашу оселю
І тато і мама хай будуть веселі
Всім янгол на небі нехай посміхнеться
З веселої пісні новий день почнеться.
Я поки дитина дорослою стану
Збудую країну чудовую саму
Я всім подарую зірки прямо з неба
Хай люди радіють нам цього так треба-а-а-а
Приспів:
Діти-квіти, діти-квіти
Будем сонечку радіти
Ми здійсним країни мрії
Хай збуваються надії. (2)
Хай місяць на небі свої таємниці
Сховає в піснях нічной чарівниці
Хай кожна дитина в країні казковій
Від серця до серця складе шлях зірковий
Приспів
Діти-квіти, діти-квіти
Ми перлинки в морі світла
Ми живем в країні щастя
Хай лишають нас нещастя-а-а-а
Приспів
Діти-квіти, діти-квіти
Ми перлинки в морі світла
Ми живем в країні щастя
Хай лишають нас нещастя-а-а-а
Україна – це наша країна щастя,
Хай збуваються мрії!
Діти-квіти – слухати онлайн пісню і дивитися відео:
Сучасні пісні на Перший дзвоник (11 і 9 клас)
Звісно, що найбільш трепетним свято першого дзвоника буде саме для випускників, адже вони прощаються із дитинством та дякують учителям за шкільні роки.
Рідна школа
Дзвенить осінній вальс, він знову кличе вас,
І знову ми несем до школи квіти.
А сонце золоте всміхається до нас,
Дарує ласку бабиного літа.
Приспів:
Це наша школа, рідна школа,
Дитинства нашого земля,
її не зрадимо ніколи,
Бо ми – одна сім'я. (2)
А осінь за вікном наспівує пісні,
Доріжки в школу листям замітає.
І добрі очі наших, рідних вчителів,
Усе життя нам душі зігрівають.
Приспів
Рідна школа – слухати онлайн пісню і дивитися відео:
Пісня 11-класників на Перший Дзвоник
Отак непомітно скінчилося літо,
Останні канікули наші відлетіли вдаль.
Знов школа скликає, та серце чомусь завмирає,
Свято і всі всміхаються, тільки дитинства жаль.
Приспів:
День-делень, день-делень, день-делень, дзеленчить дзвінок,
І мені він нагадує рідних друзів моїх,
Першу вчительку і перший мій клас.
День-делень, день-делень, день-делень, дзеленчить дзвінок,
І директор наш своєю владою,
Привітає усіх, на урок запросить нас.
Нелегко із нами, Анно Миколаївно, мамо,
Все вмить завмирає, як заходите в клас ви з любов'ю в душі.
Ми все розумієм, ми не підвести Вас мрієм,
Кожне Ваше важливе слово напуває, як землю дощі.
Ми з Вами цей рік пройдемо, усі ЗНО складемо,
Щоб про наших учителів лиш добрі слова почуть.
Ми вдячні Вам щиро, Ви дозволяєте відчуть в себе віру,
Ідемо усі ми разом в майбутнього світлу путь.
Пісні на останній дзвоник для 1 і 4 класу
Першокласники та четвертокласники вітаються зі школою та новими вчителями.
Перший клас
Дзвоник все
"Дзелень! Дзелень!" -
Кличе нас до школи,
Не забудемо цей день
У житті ніколи.
Приспів:
Перший раз у перший клас -
Зустрічає школа нас,
Ми ідем у перший клас -
Вже чекає школа нас!
Друзів стільки навкруги -
Всі радіють з нами:
І бабусі, й татусі,
І, звичайно, мами!
Приспів
Перший раз у перший клас
Дзілінь, дзілінь, а ну-мо, дітвора,
Дзілінь, дзілінь, до школи всім пора.
Приспів:
Світить сонечко для нас, журавлі курличуть,
Перший раз у перший клас рідний дзвоник кличе.
Дзілінь, дзілінь, лунає там і тут,
Дзілінь, дзілінь, до школи всі ідуть.
Приспів.
Дзілінь, дзілінь, усмішка на вустах,
Дзілінь, дзілінь, портфелики в руках.
Приспів. двічі.
Перший раз у перший клас – слухати онлайн пісню і дивитися відео:
Пісня першокласника
Перший раз у перший клас
Ми йдемо охоче,
Ніжним голосом для нас
Продзвенів дзвіночок.
І сміється в небесах
Сонце, як ніколи,
В мами сльози на очах –
Я іду до школи. (2)
Приспів:
А у школі, а у школі
Є веселка кольорова,
І найкраща в цілім світі –
Перша вчителька моя.
А у школі, а у школі
Не сумуємо ми ніколи,
Бо учора – дошкільнята,
А тепер – одна сім'я!
Прощавайте іграшки,
Гомінкий садочок,
Кличе в класи дітлахів
Золотий дзвіночок.
І сміється в небесах
Сонце, як ніколи,
В мами сльози на очах –
Я іду до школи. (2)
Приспів
Пісня першокласника – слухати онлайн пісню і дивитися відео:
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