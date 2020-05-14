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Коронавірус Карантин

Письменник Харукі Муракамі стане діджеєм на радіо

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Муракамі проведе ефір для японців на карантині - фото 1
Муракамі проведе ефір для японців на карантині / gettyimages

Японський письменник Харукі Муракамі, автор книг "Норвезький ліс" і "Кафка на пляжі", стане діджеєм на радіо, щоб підняти настрій японцям під час коронавірусу.

Шоу письменника Муракамі називатиметься Stay Home Special.

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Ефір пройде 22 травня на радіо Tokyo FM. Протягом 2 годин Муракамі ставитиме свою улюблену музику і відповідатиме на запитання слухачів.

Сподіваюся, що сила музики може прогнати коронавірусну тугу, – говорить Муракамі.

Нагадаємо, для письменника це не перший діджейський досвід. Раніше він вже час від часу виходив в ефір Tokyo FM, де ставив улюблені пісні зі своїх плей-листів на iPod. В ефірі звучали треки The Beach Boys, Джоуї Рамона, Еріка Бердона, The Animals, Деріла Холла і Джона Оутса.

Зазначимо, що надзвичайний стан через коронавірус триватиме в Японії до кінця травня.

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Джерело: The Guardian
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