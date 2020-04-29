Післякарантинна мода: чоловічі стрижки для довгого волосся – ідеї у фото

Під час карантину перукарні зачинені, тож деякі чоловіки зважилися відпустити волосся. Можливо, після карантину зачіски з довгим волоссям стануть ще поширенішим трендом. Тож розповідаємо, які чоловічі стрижки для довгого волосся будуть модними у 2020 році.

Чоловіки з довгим волоссям в наші дні не рідкість. Часи, коли довжину відпускали лише рокери, художники і хіпі, вже давно в минулому. Сучасні стилісти пропонують безліч ідей для модних чоловічих зачісок з довгим волоссям – в залежності від типу волосся і форми обличчя. Тому сьогодні ділимося з тобою найстильнішими ідеями стрижок, якщо раптом ти вирішив змінити іміджу і запустити волосся.

І ще: 10 модних чоловічих образів на всі випадки життя

Довговолосі чоловіки мають набагато більше можливостей експериментувати із зачісками та стрижками, ніж володарі короткої та середньої довжини. Наприклад, великою популярністю користуються зачіски з легкими фарбуваннями. Скажімо, такими, як омбре або балаяж.

Так, наприклад, чоловіки часто злегка освітлюють локони ближче до кінчиків. Це дозволяє підкреслити довжину пасм. Втім, і без фарбування волосся, можна продемонструвати довжину вдалою зачіскою так стрижкою.

Модні чоловічі стрижки для довгого волосся

Класика і симетрія

Класичні або симетричні зачіски з довгим волоссям вимагають волосся однакової довжини і рівний проділ. Такі зачіски підійдуть власникам широкого обличчя.

Доглядати і укладати таку зачіску дуже легко, досить просто висушити волосся феном і укласти на рівний проділ. Також таку зачіску потрібно регулярно підстригати. Оптимальна довжина – не нижче за рівень плечей.

З поголеними скронями

Виголені скроні – один з найбільш модних трендів чоловічих зачісок за останні кілька років, а в поєднанні з довгим волоссям вони виглядають особливо ефектно.

Але готуйся до того, що для такого роду зачісок тобі знадобиться щоденна укладка за допомогою спеціальних засобів: помади, воску або глини, а також регулярне відвідування перукарні, щоб зачіска не втратила форму.

Асиметричні чоловічі стрижки

До асиметричних зачісок на довге волосся для чоловіків відносять всі види стрижок з волоссям різної довжини, градуйовані стрижки, а також зачіски з косим проділом або укладені набік.

Асиметричні зачіски дозволять надати образу недбалий шик.

Ідеї трендових чоловічих стрижок у фото

Читайте також: Як і з чим носити чоловічі кросівки весною 2020: ТОП 15 модних ідей у фото