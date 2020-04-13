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Після життя: дивіться трейлер другого сезону серіалу

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Після життя - фото 1
Після життя

У мережі з'явився трейлер другого сезону британського комедійного серіалу Після життя. Ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі Netflix.

Популярний стрімінговий сервіс займається зйомками другого сезону шоу After Life. Виконуючий головну роль у серіалі актор Рікі Джервейс є також виконавчим продюсером і режисером.

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За сюжетом, у головного героя шоу Тоні несподівано помирає дружина Лізи. Після практично ідеального життя чоловік повністю змінюється. Він задумується накласти на себе руки, але замість цього вирішує карати світ за зло. Тоні починає робити і говорити, що хоче, але всі його знайомі намагаються "врятувати хорошого хлопця, яким він був раніше".

Другий сезон серіалу буде складатися з шести епізодів і з'явиться на Netflix 24 квітня.

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Джерело: Радіо МАККСИМУМ
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