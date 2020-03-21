Біжи: дивіться трейлер нового серіалу від HBO

Комедійний трилер "Біжи" від каналу HBO тепер має новий трейлер. Виконавчим продюсером проєкту стала Фібі Воллер-Брідж.

За сюжетом, колишні кохані Біллі (Донал Глісон) і Рубі (Мерріт Вівер) зустрілися знову через 17 років.

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Ще в коледжі вони уклали угоду: якщо колись їм знадобиться все кинути і залишити місто, вони можуть надіслати один одному повідомлення з одним лише словом "БІЖИ", зустрітися в установленому місці і вирушити в подорож Штатами. Так і відбувається, і все б нічого, якби не секрети, які вони таять один від одного.

Сценаристом і творцем серіалу є Вікі Джонс (Вбиваючи Єву). Всього в "Біжи" заплановано вісім серій. Показ почнеться 12 квітня.

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