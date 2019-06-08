Після весілля: трейлер фільму з Джуліанн Мур

У мережі з'явився перший трейлер фільму Після весілля (After the Wedding), де головні ролі виконали Джуліанн Мур та Мішель Вільямс. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Студія Sony Pictures Classics поділився перший офіційним трейлером до стрічки Після весілля (After the Wedding), який є рімейком на однойменний данський фільм, який у 2006 було номіновано на Оскар. Прем'єра запланована на 9 серпня 2019.

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Сюжет розповідає про Ізабель – жінку, яка все життя працювала у дитячому будинку, а також про Терезу – очільницю великої медіакомпанії. Якось Ізабель дізнається про несподіваний грант для діток, тому вирішує відправитись у Нью-Йорк та поспілкуватись з таємничим благодійником. Але події приводять дівчина на весілля доньки Терези. Хто б міг подумати, що минуле так тісно пов'язане з теперішнім і приховує стільки таємниць.

У головних ролях: Джуліанн Мур, Мішель Вільямс, Еббі Квін Джекман, Біллі Крудап, Вілл Чейз та інші.

Після весілля 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:

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