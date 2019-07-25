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Нова оптична ілюзія спантеличила користувачів мережі: відеофакт

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Неоднозначна циліндрична ілюзія спантеличила мережу - фото 1
Неоднозначна циліндрична ілюзія спантеличила мережу / Кадр з відео

Геометрична оптична ілюзія "звела з розуму" користувачів Twitter. Незвичайний ролик опублікував користувач соцмережі з ніком Martijn BAARDA. Відео стало вірусним.

На відео знято якийсь предмет з чорного дроту, який підвішений в кімнаті. З одного боку він виглядає, як звичайний квадрат, але коли оператор обійшов фігуру з іншого боку – вона стала колом.

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Виявилося, що подібний ефект – неоднозначну циліндричну ілюзію вперше використав математик Кокічі Сугіхара. Суть в тому, що предмет на відео – і квадрат, і коло одночасно, але в різних площинах. Коли фігура повертається до спостерігача "більш круглою стороною", його мозок ідентифікує фігуру як коло, і навпаки.

Попри пояснення деякі користувачі не змогли зрозуміти, як це відбувається.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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