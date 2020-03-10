Після цих фраз можна сміливо припиняти спілкування з людиною

Остерігайтеся таких фраз і не втрачайте пильність. Іноді люди зовсім не ті, ким вони можуть нам здаватися.

Ось ці фрази:

Ти схожий на жінку (на чоловіка) / у твоїх манерах є щось від жінки (від чоловіка)

Ти остання людина, на планеті, з якою я б хотів це зробити

Ти говориш, що хворієш. Добре, тоді я приїду до тебе, коли ти повністю одужаєш

Скажи спасибі, що я знайшов час з тобою зустрітися

Всі люди, як люди, а ти так нічому і не навчився

Будь ласка, візьми кредит для мене на своє ім'я. Я теж можу, але краще ти

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Ти нездатний заробити навіть на нормальну вечерю

Я не хочу з тобою знайомитися в кафе, я що на співбесіді, давай краще підемо в кіно

Мені абсолютно наплювати, що ти думаєш. Можеш назавжди залишити свою думку при собі

Будеш себе погано вести, ми з тобою розлучимося. Ти не боїшся цього?

Ти знаєш, поки у мене найщасливіші відносини були з Петром (Дашею). Але ти теж нічого і у тебе є всі шанси мені сподобатися більше

Ти тільки і можеш, що створювати проблеми. Ну що ж з тобою не так!

Закрий рот, я не хочу тебе слухати. Ти все одно не скажеш нічого нормального

Я не готова терпіти труднощі. Я молода і красива. Я хочу все, відразу і зараз. Потім буде пізно, і потім я вже не захочу так, як хочу зараз.

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