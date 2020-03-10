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Після цих фраз можна сміливо припиняти спілкування з людиною

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Спілкування - фото 1
Спілкування / zygmantovich

Остерігайтеся таких фраз і не втрачайте пильність. Іноді люди зовсім не ті, ким вони можуть нам здаватися.

Ось ці фрази:

  • Ти схожий на жінку (на чоловіка) / у твоїх манерах є щось від жінки (від чоловіка)
  • Ти остання людина, на планеті, з якою я б хотів це зробити
  • Ти говориш, що хворієш. Добре, тоді я приїду до тебе, коли ти повністю одужаєш
  • Скажи спасибі, що я знайшов час з тобою зустрітися
  • Всі люди, як люди, а ти так нічому і не навчився
  • Будь ласка, візьми кредит для мене на своє ім'я. Я теж можу, але краще ти

І ще: Три речі, які необхідні жінкам і взагалі не потрібні чоловікам у стосунках

  • Ти нездатний заробити навіть на нормальну вечерю
  • Я не хочу з тобою знайомитися в кафе, я що на співбесіді, давай краще підемо в кіно
  • Мені абсолютно наплювати, що ти думаєш. Можеш назавжди залишити свою думку при собі
  • Будеш себе погано вести, ми з тобою розлучимося. Ти не боїшся цього?
  • Ти знаєш, поки у мене найщасливіші відносини були з Петром (Дашею). Але ти теж нічого і у тебе є всі шанси мені сподобатися більше
  • Ти тільки і можеш, що створювати проблеми. Ну що ж з тобою не так!
  • Закрий рот, я не хочу тебе слухати. Ти все одно не скажеш нічого нормального
  • Я не готова терпіти труднощі. Я молода і красива. Я хочу все, відразу і зараз. Потім буде пізно, і потім я вже не захочу так, як хочу зараз.
Після цих фраз можна сміливо припиняти спілкування з людиною - фото 391258

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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