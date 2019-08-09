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Пішов з молотка 112-річний колекційний Rolls-Royce

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Авто змогло подолати марафон у 1 200 кілометрів без поломок - фото 1
Авто змогло подолати марафон у 1 200 кілометрів без поломок / autowp

Анонімний американський колекціонер викупив у концерну Volkswagen унікальний екземпляр автомобіля Rolls-Royce 40/50 HP, той самий, завдяки якому модель отримала неофіційне прізвисько Срібна примара.

Rolls-Royce Silver Ghost, що в перекладі означає Срібна примара, був проданий американському колекціонерові за 75 млн доларів.

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Цей автомобіль 112 років тому створили за індивідуальним замовленням для директора Роллс-Ройса Клода Джонсона. Екземпляр має шасі з номером 60551, а над кузовними роботами моделі працювали найкращі фахівці лондонського дизайнерського ательє Barker & Co.

Ця модель є не тільки втіленням розкоші, а й зразком надійності, оскільки авто змогло подолати марафон Scottish Reliability Trials у 1 200 кілометрів без поломок.

Пішов з молотка 112-річний колекційний Rolls-Royce - фото 346368

Пішов з молотка 112-річний колекційний Rolls-Royce - фото 346369

Пішов з молотка 112-річний колекційний Rolls-Royce - фото 346370

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Джерело: autowp
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