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Пишнотіла співачка Lizzo станцювала у мереживній білизні: відверте відео

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Співачка Lizzo - фото 1
Співачка Lizzo / instagram

Американська співачка Lizzo поділилася з шанувальниками сміливим відео, на якому продемонструвала голі сідниці в мереживному боді. Ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах Lizzo постала перед підписниками у чорному мереживному пеньюарі без спідньої білизни. Артистка покрутилася перед камерою, демонструючи свої сідниці. Волосся зірка зібрала в пучок, який нависав над чолом, і підв'язала бордовою пов'язкою.

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У коментарі реперка написала, що це був довгий день сідниць. Зірка закликала користувачі мережі сфокусуватися на тій частині тіла, яка їм найменше подобається. Lizzo зізналася, що через карантин і відсутності можливості звичним чином доглядати за своїм тілом, до неї "починає підповзати ненависть".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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