Пишнотіла співачка Lizzo станцювала тверк в купальнику: відверте відео

Співачка Lizzo з подругою в купальниках виконали на камеру спокусливий тверк. Танцювальні рухи були вельми сміливими. Оціни відео!

Бодіпозитивна американська співачка Lizzo виконала відвертий запальний танець на камеру. Дівчина разом зі своєю подругою продемонстрували гарячий тверк після того, як вийшли з басейну. Пікантне відео з'явилося на сторінці артистки в Instagram.

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На кадрах видно, що Lizzo була одягнена в чорний закритий купальник, а на обличчі в неї великі сонцезахисні окуляри. 31-річна зірка співає в басейні. Потім дівчата виходять з води і починають танцювати.

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