Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Пишнотіла співачка Lizzo станцювала тверк в купальнику: відверте відео

  • 21
Співачка Lizzo - фото 1
Співачка Lizzo / instagram

Співачка Lizzo з подругою в купальниках виконали на камеру спокусливий тверк. Танцювальні рухи були вельми сміливими. Оціни відео!

Бодіпозитивна американська співачка Lizzo виконала відвертий запальний танець на камеру. Дівчина разом зі своєю подругою продемонстрували гарячий тверк після того, як вийшли з басейну. Пікантне відео з'явилося на сторінці артистки в Instagram.

І ще: Світлана Лобода завела мережу гарячим фото в купальнику

На кадрах видно, що Lizzo була одягнена в чорний закритий купальник, а на обличчі в неї великі сонцезахисні окуляри. 31-річна зірка співає в басейні. Потім дівчата виходять з води і починають танцювати.

Читайте також: Найкрасивіша дівчина світу показала пікантні фото без білизни (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: відверта порнозірка Лейсі Леннон, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
  • 08 березня, 21:45
  • 1346
Гороскоп на тиждень: прогноз для знаків Зодіаку за фільмом Назад у майбутнє
  • Вчора, 12:19
  • 135
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2154615
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз