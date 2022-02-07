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Пишнотіла реперка Lizzo постала голою перед камерою на новому відео

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Реперка Lizzo - фото 1
Реперка Lizzo / instagram

Американська співачка Мелісса Віван Джефферсон, відома як Lizzo, розбурхала своїх підписників свіжими сміливими кадрами. Реперка опублікувала у мережі фото й відео, на яких вона знялася без одягу.

Так, 33-річна Lizzo, яка виступає за бодипозитив, поділилася з з шанувальниками в Instagram відвертим роликом та знімком, на яких продемонструвала своє оголене тіло. Вона позувала сидячи на підлозі, прикриваючи груди руками.

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У публікації реперка закликала "беззастережно любити своє тіло".

"Якщо ти любиш мене – ти любиш мене всю. Не треба вибирати. Ми повинні беззастережно любити одне одного, починаючи з безумовної любові до себе. Знайдіть сьогодні хвилинку і подумайте про умови, за які ми так міцно тримаємося, які не дають нам свободи істинної любові. Станьте вільними у коханні", — написала артистка.

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