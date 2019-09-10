Пишнотіла модель Тесс Холлідей підкорила модний показ у Нью-Йорку

Відома модель plus-size Тесс Холлідей взяла участь у показі бренду Chromat в рамках Тижня моди в Нью-Йорку. Модель поділилася своїм дефіле на сторінці в Instagram.

Так, під час показу Тесс Холлідей продемонструвала наряд з весняно-літньої колекції з відвертим вирізом в зоні декольте. Облягаючу білу сукню з принтом у вигляді фрази Sample size зірка доповнила високим хвостом і білими туфлями зі стійким каблуком.

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Дійшовши до кінця подіуму модель нахилилася вперед, обхопила свої груди руками і еротично потрясла ними перед камерами.

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