Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Холостяк

Пишнотіла Ешлі Грем розбурхала мережу розкішними формами у крихітному топі: гаряче відео

  • 53
Ешлі Грем - фото 1
Ешлі Грем / instagram

Відома американська модель plus-size Ешлі Грем показала новий образ, який вигідно підкреслив її ефектну зовнішність. Шанувальники красуні залишилися у захваті від свіжого спокусливого відео.

Ешлі Грем, яка обожнює демонструвати свої пишні форми, показала в Instagram новий ролик у відвертому вбранні. Модель приміряла білі штани, а також крихітний топ, який оголив її груди. Доповнили весняний образ великі золотаві сережки-кільця, а також стильні окуляри від Quay Australia. Волосся вона заплела у високий зухвалий хвіст.

І ще: Сара Джессіка Паркер святкує 56! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою

Модель зробила яскравий макіяж і посилає шанувальникам повітряні поцілунки. Виглядає Ешлі чудово, за що й отримала безліч компліментів від підписників у коментарях під відео.

Читайте також: Кайя Гербер зніметься у 10 сезоні Американської історії жахів

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини