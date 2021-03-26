Пишнотіла Ешлі Грем розбурхала мережу розкішними формами у крихітному топі: гаряче відео

Відома американська модель plus-size Ешлі Грем показала новий образ, який вигідно підкреслив її ефектну зовнішність. Шанувальники красуні залишилися у захваті від свіжого спокусливого відео.

Ешлі Грем, яка обожнює демонструвати свої пишні форми, показала в Instagram новий ролик у відвертому вбранні. Модель приміряла білі штани, а також крихітний топ, який оголив її груди. Доповнили весняний образ великі золотаві сережки-кільця, а також стильні окуляри від Quay Australia. Волосся вона заплела у високий зухвалий хвіст.

І ще: Сара Джессіка Паркер святкує 56! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою

Модель зробила яскравий макіяж і посилає шанувальникам повітряні поцілунки. Виглядає Ешлі чудово, за що й отримала безліч компліментів від підписників у коментарях під відео.

Читайте також: Кайя Гербер зніметься у 10 сезоні Американської історії жахів