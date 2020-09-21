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Пишногруда Памела Андерсон спокусливо позувала у мереживній білизні: гарячі фото

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Памела Андерсон - фото 1
Памела Андерсон / instagram

Відома американська актриса nf фотомодель Памела Андерсон – живий доказ того, що в будь-якому віці можна виглядати приголомшливо і випромінювати сексуальність. 53-річна зірка фільму "Рятувальники Малібу" регулярно радує шанувальників відвертими знімками.

Так, Памела Андерсон поділилася в Instagram серією пікантних кадрів, зроблених на кухні, на яких вона постала в досить гарячому образі. Так, на чорно-білих фото пишногруда красуня позує у напівпрозорих крихітних шортиках і мереживному топі білого кольору, які вона доповнила чорними туфлями на шпильці.

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Спекотна блондинка стоїть біля плити і заглядає в шафки, при цьому вона вигідно демонструє свої апетитні форми. Після чого Андерсон сіла на стіл з чашкою чаю в руках, а ноги ефектно поставила на табурет.

Користувачі мережі зійшли з розуму, побачивши таку красу й засипали актрису лайками та компліментами.

Пишногруда Памела Андерсон спокусливо позувала у мереживній білизні: гарячі фото - фото 426469

Пишногруда Памела Андерсон спокусливо позувала у мереживній білизні: гарячі фото - фото 426470

Пишногруда Памела Андерсон спокусливо позувала у мереживній білизні: гарячі фото - фото 426471

Пишногруда Памела Андерсон спокусливо позувала у мереживній білизні: гарячі фото - фото 426472

Пишногруда Памела Андерсон спокусливо позувала у мереживній білизні: гарячі фото - фото 426468

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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