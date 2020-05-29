Незрівнянна Демі Роуз у червоному бікіні підірвала мережу

Популярна модель Демі Роуз, яку часто називають британською версією Кім Кардашян, вразила спокусливим виглядом у купальнику.

У себе в Інстаграмі красуня опублікувала свіже відверте фото. Роуз не стала відпочивати на карантині, щодня радуючи своїх шанувальників гарячими фото.

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Цього разу красуня одягла червоний купальник, який ледь прикрив її пишні форми. Варто відзначити, що купальник виглядав як білизна. Роуз вивалила напоказ свою п'яту точку, яка звела з розуму багатьох її шанувальників. Дівчина тримала в руках червоні троянди і спокусливо дивилася в кадр.

"Мріючи про політ на літаку", – написала модель, натякаючи на закінчення карантину. За день фото красуні зібрало понад 417 тисяч лайків. У коментарях їй традиційно залишили безліч компліментів.

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