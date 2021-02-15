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70-річна актриса Джейн Сеймур розкрила секрет своєї ідеальної ваги
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Актриса Джейн Сеймур зізналася, що їй доводиться прикладати чимало зусиль для підтримки ідеальної фізичної форми.
Легендарна Джейн Сеймур, 70-річна зірка фільму "Маленька Італія", поділилася з шанувальниками секретом ідеальної фігури.
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Джейн дала інтерв'ю телепрограмі Loose Women, де розповіла, що ніколи не вдавалася до дієт. Сеймур зізналася, що їй доводиться прикладати чимало зусиль для підтримки свого тіла. Вона сказала, що ніколи не сиділа ні на яких строгих дієтах і дотримується тільки одного золотого правила – помірність в їжі. Артистка сказала, що їсть один раз на день, а вранці п'є чашку кави, що, є чудовим способом побороти почуття голоду.
"Я багато працюю і часто забуваю про їжу до полудня. А мій партнер Девід дотримується інтервального голодування. Так що до двох ми обидва не їмо... Я гуляю по пляжу, займаюся пілатесом. Намагаюся правильно харчуватися, але ніколи не сиджу на дієтах. Все має бути в міру", – розповіла Джейн.
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