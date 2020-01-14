Пишногруда британка запустила свій бренд спідньої білизни

Мешканка Британії Кеті Пейн, яка не має ніякого відношення до фешн-індустрії та дизайну, запустила бренд спідньої білизни. Родзинкою її моделей є те, що всі вони призначені для жінок з великими грудьми.

35-річна Кеті Пейн – колишній психолог. Вона розповіла, що у неї завжди були великі груди, а після народження близнят її бюст досяг восьмого розміру. Жінка зіткнулася з проблемою вибору красивої спідньої білизни. На її розмір грудей знайти ефектний і якісний бюстгальтер було вельми непросто.

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Я хотіла, щоб білизна була виготовлена зі справжнього шовку, французького мережива, щоб бретельки підходили за кольором, – підкреслила Пейн.

У підсумку, жінка вирішила заснувати свою фірму Katherine Hamilton з пошиття спідньої білизни для жінок з великим бюстом. В її асортименті представлені бюстгальтери з четвертого по восьмий розміри. Варто відзначити, що продукцією експсихолога зацікавилися великі рітейлери, які вже продають моделі від Katherine Hamilton.

Бізнесвумен підрахувала, що в році, що наступив бюстгальтери великого розміру принесуть їй прибуток в розмірі 600 тисяч фунтів стерлінгів.

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