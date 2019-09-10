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Пишні груди фанатки позбавили дару мови коментатора ЧС з баскетболу: курйозне відео

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Пишні груди фанатки позбавили дару мови коментатора ЧС з баскетболу: курйозне відео - фото 1

Фанатка збірної Бразилії викликала справжній фурор на Чемпіонаті світу з баскетболу, який в ці дні проходить в Китаї. Гаряча красуня усіх звела з розуму запальними танцями та апетитними формами.

Сексуальна уболівальниця позбавила дару мови фанатів і навіть коментатора матчу своєї команди з США. На початку четвертої чверті гри дівчина вирішила надихнути своїх земляків запальним танцем на трибуні.

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Красуня встала зі свого місця і потрясла грудьми. При цьому бюстгальтера на ній не було, що зробило перфоманс ще більш зухвалим. Коментатору гри на телеканалі FOX під час уповільненого повтору на кілька секунд буквально відібрало мову.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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