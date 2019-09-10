Пишні груди фанатки позбавили дару мови коментатора ЧС з баскетболу: курйозне відео

Фанатка збірної Бразилії викликала справжній фурор на Чемпіонаті світу з баскетболу, який в ці дні проходить в Китаї. Гаряча красуня усіх звела з розуму запальними танцями та апетитними формами.

Сексуальна уболівальниця позбавила дару мови фанатів і навіть коментатора матчу своєї команди з США. На початку четвертої чверті гри дівчина вирішила надихнути своїх земляків запальним танцем на трибуні.

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Красуня встала зі свого місця і потрясла грудьми. При цьому бюстгальтера на ній не було, що зробило перфоманс ще більш зухвалим. Коментатору гри на телеканалі FOX під час уповільненого повтору на кілька секунд буквально відібрало мову.

Sweet Brazilian fan at the World Cup (via @DaRonz82) pic.twitter.com/VhW7eQlhv3 — Emiliano Carchia (@Carchia) September 9, 2019

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