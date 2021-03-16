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Пишна завивка і яскравий макіяж: Юлія Саніна здивувала новим образом

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Юлія Саніна - фото 1
Юлія Саніна / instagram

Фронтвумен і солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна здивувала незвичайним іміджем. Шанувальники залишилися у захваті від такого образу зірки!

Співачка неабияк здивувала своїм перевтіленням. Фото артистка показала на своїй сторінці в інстаграмі.

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"Привіт з минулого", – підписала вона фото. Юлія Саніна показала фото, на якому зображена в несподіваному для неї образі. Співачка позує з пишною завивкою і з яскравим макіяжем. З аксесуарів до такого образу Юля підібрала масивні ланцюги.

Користувачі мережі були вражені таким перетворенням. Саніну навіть порівняли з Аллою Пугачовою, яка, як відомо, любить схожі зачіски. "Юля з Голлівуду", "Карколомна", "Як красиво", "Як же це стильно", "Кайф", "Класний образ", "Яка ракета", "Вау", "Така прикольна", "Кучерява Ю", "Шикарні кучері", "Привіт з 80-х", "Пугачова, це ти?", – пишуть в коментарях.

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