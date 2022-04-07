Пішли за кораблем: окупанти напились та затопили свою БМД-3 – фото

Російські окупанти напились награбованого алкоголю та вирішили піти вслід за російським кораблем на своїй же бойовій машині.

Російські військові продовжують опановувати мистецтво самоліквідації. Новини про те, що окупанти рили окопи та мешкали прямісінько на території Рудого лісу в Чорнобильській зоні з серйозним рівнем радіації, вже встигли облетіти весь світ. А тепер Генштаб показав ще один приклад недалекості агресора.

Ось і наслідки вживання награбованого окупантами алкоголю. Екіпаж російського БМД-3 вирішив, що вони за штурвалом "русского воєнного корабля". Результат бачите самі, – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що кадр вдалось зафіксувати представника 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. А БМД-3 – це бойова машина десанту, яка вже має більше спільного з російськими кораблями.

Окупанти втопились після викрадення алкоголю / 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

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