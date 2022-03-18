"Пишаюсь вашим патріотизмом": тренер СК Дніпро-1 зворушив зверненням до українців

У ці непрості часи дуже приємно чути слова підтримки від усіх навколо. Особливо від тих, для кого Україна стала другим домом. Як-от Ігор Йовічевіча, тренера СК "Дніпро-1", який зворушливо звернувся до кожного українця.

В ефірі Футбол NEWS Ігор Йовічевіч українською мовою заговорив до кожного, хто живе в нашій країні. Він зізнався, що просто вражений героїзмом і патріотизмом українців, які протистоять російській агресії.

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Дорогі мої українці! Звертаюся до вас, як до країни героїв. Звертаюся до вас, як людина, яка прожила з вами більшу частину життя. Весь цей період я відчував себе одним із вас, – почав він.

Тренер СК "Дніпро-1" зазначив, що мешкав у різних регіонах України: від Львова до Дніпра, від Заходу і до Сходу. Він наголосив на тому, що всюди йому траплялися прекрасні, ввічливі, чесні та товариські люди. А сам тренер буквально закохався у доброту нашого народу. Ба більше, в нашій країні він знайшов собі друзів на все життя, що робить його щасливим.

Ігор Йовічевіч звернувся до кожного українця:

Пишаюся тим, як ви зараз у ці лихоліття, у жахливій війні, демонструєте хоробрість і патріотизм. Ваша любов до Батьківщини, натхнення – це об'єднало весь світ, тому що ви захищаєте вашу землю, дім, б'єтеся за вашу родину та майбутнє. Я вірю у вас, – сказав він.

Ігор Йовічевіч переконаний, що скоро все закінчиться і всі зможуть повернутися до мирної та вільної України.

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