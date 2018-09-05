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Пиріг з Принцесою Жасмін здивував користувачів

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Яблучний пиріз з Діснеївською принцесою - фото 1
Яблучний пиріз з Діснеївською принцесою / ThePieous

У мережі захоплені пирогом, який шкода їсти, адже на ньому чарівне зображення Принцесою Жасмін. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком ThePieous поділився фото своєї випічки, яке за короткий час зібрало понад 14 тисяч переглядів. Річ у тому, що яблучний пиріг став основою для малюнку Діснеївської принцеси Жасмін. Харчові барвники та умілі руки перетворили звичайну випічку у витвір мистецтва. Зацініть!

І ще: Кактуси та квіти: кондитер створює ефектні торти, які шкода їсти

I baked a “Princess Jasmine” Apple Pie from r/Baking

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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