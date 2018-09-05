Пиріг з Принцесою Жасмін здивував користувачів

У мережі захоплені пирогом, який шкода їсти, адже на ньому чарівне зображення Принцесою Жасмін. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком ThePieous поділився фото своєї випічки, яке за короткий час зібрало понад 14 тисяч переглядів. Річ у тому, що яблучний пиріг став основою для малюнку Діснеївської принцеси Жасмін. Харчові барвники та умілі руки перетворили звичайну випічку у витвір мистецтва. Зацініть!

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