Кактуси та квіти: кондитер створює ефектні торти, які шкода їсти

Талановита кондитер дивує своїми тортами, які нагадують витвори мистецтва. Зацініть!

Знайомтесь, це Леслі Віджил (Leslie Vigil) – не лише кондитер, а й художниця з Каліфорнії. Дівчина уміло пече торти і ще уміліше їх прикрашає, перетворюючи у міні-садочки, букети та справжні витвори мистецтва, які справді шкода з'їсти.

І ще: Художник показує затишні спогади у картинах: атмосферні кадри

"Моя мама часто пекла вдома, тому це зовсім не дивно, що з часом і я вирішила присвятити себе цій справі. До того ж, був період, коли, втомившись від роботи, тільки-но завершивши курси та майстер-клас з кондитерського мистецтва, я працювала у саду і упіймала себе на думці, чому б не створювати щось, що буде приносити не лише прибуток, а й задоволення. Так і виникла ідея тортиків та десертів у виглядів кактусів та квітів", – ділиться Леслі.

Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil

Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil

Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil

Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil

Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil

Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil

Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil

Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil

Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil

Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil

Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil

Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil

Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil

Читайте також: Бородань прикрашає себе незвичайними предметами: кумедні фото