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Кактуси та квіти: кондитер створює ефектні торти, які шкода їсти

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Десерти, які шкоди їсти - фото 1
Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil

Талановита кондитер дивує своїми тортами, які нагадують витвори мистецтва. Зацініть!

Знайомтесь, це Леслі Віджил (Leslie Vigil) – не лише кондитер, а й художниця з Каліфорнії. Дівчина уміло пече торти і ще уміліше їх прикрашає, перетворюючи у міні-садочки, букети та справжні витвори мистецтва, які справді шкода з'їсти.

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"Моя мама часто пекла вдома, тому це зовсім не дивно, що з часом і я вирішила присвятити себе цій справі. До того ж, був період, коли, втомившись від роботи, тільки-но завершивши курси та майстер-клас з кондитерського мистецтва, я працювала у саду і упіймала себе на думці, чому б не створювати щось, що буде приносити не лише прибуток, а й задоволення. Так і виникла ідея тортиків та десертів у виглядів кактусів та квітів", – ділиться Леслі.

Десерти, які шкоди їсти - фото 273525
Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil
Десерти, які шкоди їсти - фото 273524
Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil
Десерти, які шкоди їсти - фото 273523
Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil
Десерти, які шкоди їсти - фото 273522
Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil
Десерти, які шкоди їсти - фото 273521
Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil
Десерти, які шкоди їсти - фото 273520
Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil
Десерти, які шкоди їсти - фото 273519
Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil
Десерти, які шкоди їсти - фото 273518
Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil
Десерти, які шкоди їсти - фото 273517
Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil
Десерти, які шкоди їсти - фото 273516
Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil
Десерти, які шкоди їсти - фото 273515
Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil
Десерти, які шкоди їсти - фото 273514
Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil
Десерти, які шкоди їсти - фото 273513
Десерти, які шкоди їсти / Leslie Vigil

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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