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Піраміди та фараони: The Black Eyed Peas випустили кліп Back 2 Hiphop

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The Black Eyed Peas – Back 2 Hiphop, дивитись кліп онлайн - фото 1
The Black Eyed Peas – Back 2 Hiphop, дивитись кліп онлайн / XXL Mag

Гурт The Black Eyed Peas презентував новий футуристичний кліп на трек Back 2 Hiphop, який здивував фанатів. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Американський хіп-хоп-гурт The Black Eyed Peas повернувся до творчості та активно ділиться відео на пісні з нового альбому. Цього разу екранізацію отримав трек Back 2 Hiphop, який, як завжди, відрізняється своїм креативом. Цього разу репери постали в образі фараонів та переосмислили піраміди. Зацініть!

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The Black Eyed Peas – Back 2 Hiphop, дивитись кліп онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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