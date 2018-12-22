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Новий рік 2019 Різдво

Піппа Міддлтон знялася у різдвяній фотосесії

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Піппа Міддлтон - фото 1
Піппа Міддлтон / Instagram

Сестра Кейт Міддлтон Піппа, яка 16 жовтня народила первістка, знялася у різдвяній фотосесії для британської компанії Waitrose&Partners.

Під брендом Waitrose&Partners виходить лайфстайл-видання, у якому Піппа є фітнес-колумністом. Протягом всіх дев'яти місяців вагітності вона розповідала на їхньому сайті, як підтримує себе у формі.

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Перше фото опублікував фотограф Марк Харрісон на своїй сторінці в Instagram. Піппа Міддлтон позує на тлі ялинки у затишній домашній атмосфері, тримаючи в руках чашку. Сестра герцогині Кембриджської одягнена у білий светр, штани оливкового кольору і сірі шкарпетки. Її образ доповнює легкий макіяж і хвилясте волосся.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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