Піппа Міддлтон з чоловіком визначилися з ім'ям для сина

Піппа Міддлтон і її чоловік Джеймс Меттьюс визначилися з ім'ям для сина. Племінника герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон звуть Артур Майкл Вільям.

Співробітники ЗМІ Великобританії припускають, що для сім'ї Піппи і Джеймса кожне з імен має особливе значення. Ім'я Майкл подружжя дало хлопчикові на честь родичів. Так звали дідуся, а також молодшого брата Меттьюса. Таким чином пара вшанувала пам'ять відразу двох близьких людей.

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Артур – ім'я легендарного короля, міфологічного британського героя. Цим ім'ям, як стверджують журналісти, Піппа вирішила підкреслити спорідненість хлопчика з королівською родиною.

З певною метою могли вибрати і ім'я Вільям. Шанувальники вважають, що хрещеним батьком може стати принц Вільям.

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