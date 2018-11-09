Актриса Мег Раян повідомила про заручини

56-річна американська актриса Мег Раян оголосила про заручини зі своїм давнім бойфрендом, музикантом Джоном Мелленкампом.

У четвер Раян анонсувала радісну подію в своєму Instagram, опублікувавши зворушливий малюнок. "Заручена", – саме так підписала зображення актриса.

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Раян і 67-річний Мелленкамп почали зустрічатися у 2011 році, але розлучилися в 2014-му. Три роки по тому вони знову відродили свій роман.

Це буде не перший шлюб для актриси і музиканта. У Мелленкампа три колишніх дружини, а Раян була одружена з актором Деннісом Куейдом, з яким розлучилася в 2001 році. У них є 26-річний син Джек.

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