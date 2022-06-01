Піноккіо: дивіться трейлер нової екранізації від Дісней

Дісней випустив перший повноцінний трейлер до своєї нової кіноекранізації "Піноккіо". На екрані перетнуться актори та графічні персонажі. Дивіться трейлер!

Роберт Земекіс працював над "Піноккіо" як співавтор та режисур. Том Хенкс зіграв роль творця Піноккіо. А блакитну фею зіграла Синтія Еріво.

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Про те, що цей фільм знімають, глядачі дізналися ще у 2015 році. Проте була низка причин, які вплинули на те, що кіно так довго не було реалізоване.

Це живе переосмислення класичного фільму Діснея. Відомо, що транслюватимуть "Піноккіо" на Disney+ з 8 вересня.

Дивіться трейлер до фільму від Дісней "Піноккіо":

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