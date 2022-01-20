Персні влади: дивіться перший тизер серіалу за мотивами Володаря перснів

Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video опублікував перший тизер серіалу за мотивами всесвіту "Володар перснів". Судячи з усього, новий проєкт називатиметься "The Rings of Power" (Персні влади).

Як пише The Verge, прем'єру серіалу варто очікувати у вересні поточного року. У першому сезоні буде 8 епізодів. А загалом історія складатиметься не менше ніж із 5 сезонів.

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Amazon представив дебютний тизер свого серіалу за Володарем перснів. Проєкт отримав назву "Володар перснів: Персні влади". Відео супроводжує жіночий голос, який розповідає історію про походження перснів влади, які дісталися різним народам.

"Серіал "Персні влади" об'єднує всі основні історії Другої Епохи Середзем'я: створення перснів, піднесення Темного Лорда Саурона, епічну історію Нуменора та останній союз ельфів та людей. Досі глядачі бачили на екрані лише історію Єдиного Персня, але до того, як він з'явився, їх було багато. І ми раді поділитися епічною історією про це", – повідомили шоуранери.

"Володар перснів: Персні влади" – дивіться онлайн тизер серіалу:

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