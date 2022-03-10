Пілоти Формули-1 провели акцію на підтримку України

Гонщики Формули-1 об'єдналися, щоби виступити проти війни в Україні. 18 пілотів провели акцію No War на автодромі Сахір у Бахрейні.

Про це повідомляє офіційний сайт "Формули-1".

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Саме в Бахрейні зараз відбуваються передсезонні тести Формули-1. У них беруть участь як діючі, так резервні гонщики різних команд і всі вони взяли участь в акції на підтримку України.

We the F1 drivers stand with people from Ukraine for peace and freedom. Please NO WAR#StandWithUkraine #RacingUnited#GPDA pic.twitter.com/I4IjGZ0IuU — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) March 9, 2022

А от італійська команда ferrari висловила свою підтримку українцям і пожертвувала один мільйон євро для підтримки, про що італійці оголосили у себе на офіційному сайті. Кошти надсилатимуться через регіон Емілія-Романья, який у співпраці з Червоним Хрестом та УВКБ ООН фінансуватиме міжнародні гуманітарні проєкти на підтримку України.

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