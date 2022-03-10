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війна

Пілоти Формули-1 провели акцію на підтримку України

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Гонщики Формули-1 - фото 1
Гонщики Формули-1 / twitter

Гонщики Формули-1 об'єдналися, щоби виступити проти війни в Україні. 18 пілотів провели акцію No War на автодромі Сахір у Бахрейні.

Про це повідомляє офіційний сайт "Формули-1".

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Саме в Бахрейні зараз відбуваються передсезонні тести Формули-1. У них беруть участь як діючі, так резервні гонщики різних команд і всі вони взяли участь в акції на підтримку України.

А от італійська команда ferrari висловила свою підтримку українцям і пожертвувала один мільйон євро для підтримки, про що італійці оголосили у себе на офіційному сайті. Кошти надсилатимуться через регіон Емілія-Романья, який у співпраці з Червоним Хрестом та УВКБ ООН фінансуватиме міжнародні гуманітарні проєкти на підтримку України.

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