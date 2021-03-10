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Коронавірус 8 березня

Пілот зняв з кабіни падіння вертольота: відео від першої особи

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Пілот зняв з кабіни падіння вертольота: відео від першої особи - фото 1

В Олбані, штат Техас, пілот зняв на відео аварійну авторотацію свого вертольота Robinson R44.

На висоті близько 36 метрів у вертольота заглох двигун. Пілот виконав авторотацію на полі. Під час аварійного зниження вертоліт врізався в дерева і приземлився з правим занесенням, проте пілот і двоє пасажирів не постраждали.

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Під час екстреного зниження половина однієї з лопатей відірвалася. Крім цього, чоловік повідомив, що це був третій політ за день, і вертоліт злетів без пригод.

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