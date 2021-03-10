Пілот зняв з кабіни падіння вертольота: відео від першої особи

В Олбані, штат Техас, пілот зняв на відео аварійну авторотацію свого вертольота Robinson R44.

На висоті близько 36 метрів у вертольота заглох двигун. Пілот виконав авторотацію на полі. Під час аварійного зниження вертоліт врізався в дерева і приземлився з правим занесенням, проте пілот і двоє пасажирів не постраждали.

І ще: Екіпаж American Airlines розповів про зустріч з НЛО

Під час екстреного зниження половина однієї з лопатей відірвалася. Крім цього, чоловік повідомив, що це був третій політ за день, і вертоліт злетів без пригод.

Читайте також: Австралійська авіакомпанія запустила загадкові рейси: куди вони літатимуть