Очікування і реальність: коли пранк пішов не за планом (епічне відео)

Карантин створив всі умови для того, щоб в мережі більшало пранків та кумедних відео. Однак цей розіграш не вдався, а його автор ще й отримав випадкову прочуханку. Дивіться і не повторюйте вдома!

На платформі Reddit користувач з ніком corcaigh поділився дуже повчальним відео, чому не варто захоплюватись пранками та челенджами. За короткий час ролик зібрав понад 40 тисяч переглядів та більше як 400 коментарів.

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Все тому, що він складається з двох частин: прикладу пранку з хлопцем, який одягає светр з капюшоном іншим боком та удає, що порпається у холодильнику, а також намаганням повторити цей жарт. Якщо в першого героя вдалось злякати свою дівчину, то другий постраждав сам.

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