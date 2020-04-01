Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Очікування і реальність: коли пранк пішов не за планом (епічне відео)

  • 33
Розіграш вийшло з-під контролю - фото 1
Розіграш вийшло з-під контролю

Карантин створив всі умови для того, щоб в мережі більшало пранків та кумедних відео. Однак цей розіграш не вдався, а його автор ще й отримав випадкову прочуханку. Дивіться і не повторюйте вдома!

На платформі Reddit користувач з ніком corcaigh поділився дуже повчальним відео, чому не варто захоплюватись пранками та челенджами. За короткий час ролик зібрав понад 40 тисяч переглядів та більше як 400 коментарів.

І ще: Американці на карантині пародіюють знамениті картини: кумедні фото

Все тому, що він складається з двох частин: прикладу пранку з хлопцем, який одягає светр з капюшоном іншим боком та удає, що порпається у холодильнику, а також намаганням повторити цей жарт. Якщо в першого героя вдалось злякати свою дівчину, то другий постраждав сам.

Nooooooo from r/yesyesyesyesno

Читайте також: Смішно чи страшно: донька влаштувала пранк над татом на карантині (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі ігри для PlayStation 4, які повинен пограти кожен власник PS4
  • 29 березня, 18:50
  • 3527
Коли навколо ні душі: українські хіти, які насправді описують карантин
  • 26 березня, 16:00
  • 935
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2197738
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл