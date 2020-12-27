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Команда парашутистів зробила малюнок у небі під час польоту: круте відео
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Людство тисячоліттями спостерігає так звані блукаючі вогні. Одним з місць, де їх найчастіше фіксують, вважається невелике містечко Марфа у США. Команда Red Bull вирішила відтворити незвичайне природне явище, провівши серію стрибків у день зимового сонцестояння.
Містечко Марфа у Техасі приваблює безліч туристів, оскільки тут неодноразово бачили блукаючі вогні. Природа цього явища досі не визначена, окрім того, немає жодних наукових підтверджень існування яскравого світіння ночами. Але усе це не зупиняє ентузіастів і тих, хто вірить в НЛО й інші надприродні речі.
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21 грудня одночасно із зимовим сонцестоянням відбулося рідкісне астрономічне явище, відоме як Різдвяна зірка або Зірка Віфлеєму. Команда Red Bull не могла пропустити таку подію, відсвяткувавши його стрибками у нічному небі над сонним техаським містечком. Парашутисти стартували з висоти 4,5 км і використовували піротехніку.
Усі члени команди попередньо здійснили щонайменше 20 000 стрибків, оскільки був потрібний вкрай високий рівень підготовки. Весь процес зняли з землі на довгу витримку, що дозволило отримати незвичайне фото:
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