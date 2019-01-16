Пілот намагався вскочити у літак через вікно: курйозне відео

Відео опублікував пілот British Airways, але незабаром ролик видалили.

У британському аеропорту Хітроу в Лондоні пілот British Airways заліз в кабіну через вікно. Ролик з інцидентом з'явилося на сторінці одного з працівників авіакомпанії, але був вилучений.

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На кадрах видно, як чоловік у формі пілота намагається залізти в кабіну через вікно літака. Він перекинув одну ногу, але залізти повністю йому не вдалося.

Відео викликало у користувачів мережі неоднозначну реакцію. Одних воно розсмішило, інші цікавилися, чи є у літака ключі, які пілот міг забути.

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