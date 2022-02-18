Пілот літака "написав" у небі біля кордону з Україною слово "Relax": фотофакт

Пілот пасажирського літака Airbus A321, який належить авіакомпанії Air Moldova, траєкторією польоту "написав" у небі біля кордону з Україною "Relax" ("розслабтеся"). За виведенням слова стежили кілька десятків тисяч користувачів мережі.

Як пишуть представники сервісу Flightradar у Twitter, у четвер, 17 лютого, пілот Airbus A321 авіакомпанії Air Moldova вилетів з Кишинева та повернувся до того ж аеропорту, щоб траєкторією польоту авіалайнера намалювати слово "Relax" ("розслабтеся"). У небі літак пробув одну годину та 40 хвилин.

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Гасло шириною 128 кілометрів з'явилося усього за 40 кілометрів від кордону з Україною. За пересуванням літака спостерігали понад 30 тисяч користувачів сервісу.

Примітно, що пілот вирішив зробити такий маневр на тлі новин про можливе вторгнення Росії в Україну.

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