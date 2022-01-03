Пілот Формули-1 показав, на що здатний поліцейський Alpine: круте відео

Чинний пілот Формули-1, переможець Гран-прі Угорщини 2021, Естебан Окон став головним героєм незвичайного рекламного ролика. Гонщик команди Alpine F1 доставив у поліцейський відділок перший службовий спорткар Alpine A110.

Поїздка аж ніяк не академічна: французький гонщик їхав боком шосе та крутив пончики прямо у дворі поліцейського відділку. В Alpine наголошують, що відео було знято на закритій дорозі з водієм-професіоналом. Тож намагатися відтворити щось подібне категорично не варто!

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Національна жандармерія Французької республіки замовила 26 середньомоторних спорткарів Alpine A110. Але напередодні Нового року доставили лише дві тестові машини – на них поліцейські навчатимуться екстремального водіння та тренуватимуться.

Естебан Окон написав у своєму твіттері, що призначений головним інструктором з водіння. Але навряд чи чинний пілот "Королівських перегонів" зможе регулярно проводити майстер-класи.

24 купе Alpine, що залишилися, з лівреями поліції та спецсигналами заступлять на службу в першому кварталі 2022 року. Влада заявила, що спорткари необхідні для проведення заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на автомагістралях і спецоперацій таємної поліції.

Спорткари A110 поки що не користуються популярністю за межами Франції. Але незабаром ситуація може змінитися, адже новий директор Renault Лука де Мео придумав нову стратегію розвитку бренду.

Віднедавна "формульна" команда французького концерну називається Alpine, а для просування марки почали залучати пілотів "Королівських перегонів". Мовиться про висхідну зірку автоспорту Естебана Окона та дворазового чемпіона Формули-1, дворазового переможця 24 години Ле-Мана Фернандо Алонсо.

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