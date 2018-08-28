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Пил до світанку: фестиваль Burning Man у світлинах Філіпа Волкера

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Фото з книги Dust to Dawn Філіпа Волкера - фото 1
Фото з книги Dust to Dawn Філіпа Волкера

У видавництві Kehrer Verlag виходить книга фотографа Філіпа Волкера "Пил до світанку" (Dust to Dawn).

До видання увійшли документальні знімки Волкера, які він протягом десяти років знімав на щорічному фестивалі Burning Man у пустелі Невади.

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До книги увійшли зображення, на яких відображені найдикіші візуальні рішення, серед яких автомобілі-дракони, машини-кораблі, що борознять пустелю, різні арт-об'єкти на кшталт пінгвінів-мандрівників, перформанси та інсталяції.

Фото з книги Dust to Dawn - фото 272577
Фото з книги Dust to Dawn / Філіп Волкер
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Фото з книги Dust to Dawn / Філіп Волкер
Фото з книги Dust to Dawn - фото 272575
Фото з книги Dust to Dawn / Філіп Волкер
Фото з книги Dust to Dawn - фото 272574
Фото з книги Dust to Dawn / Філіп Волкер
Фото з книги Dust to Dawn - фото 272573
Фото з книги Dust to Dawn / Філіп Волкер
Фото з книги Dust to Dawn - фото 272572
Фото з книги Dust to Dawn / Філіп Волкер
Фото з книги Dust to Dawn - фото 272571
Фото з книги Dust to Dawn / Філіп Волкер
Фото з книги Dust to Dawn - фото 272570
Фото з книги Dust to Dawn / Філіп Волкер
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Фото з книги Dust to Dawn / Філіп Волкер
Фото з книги Dust to Dawn - фото 272568
Фото з книги Dust to Dawn / Філіп Волкер
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Фото з книги Dust to Dawn / Філіп Волкер
Фото з книги Dust to Dawn - фото 272566
Фото з книги Dust to Dawn / Філіп Волкер

Випуск книги супроводжується однойменною виставкою, яка пройде з 11 по 15 вересня в лондонській галереї Bermondsey Project Space.

Ціна книги Філіпа Волкера – 45 фунтів. Незабаром її можна буде замовити на сайті фотографа.

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Джерело: buro247
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